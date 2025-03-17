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ФАС предложила торговым сетям ограничить наценку на продукты

Антимонопольщики ранее уже выступали с этой инициативой.
Сергей Лебедев 2025-03-17 15:19:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России нескольким крупнейшим торговым сетям предложили добровольно ограничить наценки на наиболее востребованные социально значимые продукты. С этой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба.

«В случае принятия положительного решения сети направят информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства», - говорится в заявлении ФАС.

Отмечается, что антимонопольщики уже выступали с этой инициативой. В этот раз они повторно обратились к тем сетям, которые ранее не откликнулись на предложение.

Напомним, ФАС периодически проводит анализ цен на социально значимые продукты в торговых сетях. Проверяется стоимость хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей «борщевого» набора.

Во время анализа торговым сетям предписывается предоставить данные об объемах закупки и реализации продукции, а также о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен.

#в стране и мире #ФАС #продукты #цены #инициатива #стоимость #торговые сети
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