ФАС предложила торговым сетям ограничить наценку на продукты

В России нескольким крупнейшим торговым сетям предложили добровольно ограничить наценки на наиболее востребованные социально значимые продукты. С этой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба.

«В случае принятия положительного решения сети направят информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства», - говорится в заявлении ФАС.

Отмечается, что антимонопольщики уже выступали с этой инициативой. В этот раз они повторно обратились к тем сетям, которые ранее не откликнулись на предложение.

Напомним, ФАС периодически проводит анализ цен на социально значимые продукты в торговых сетях. Проверяется стоимость хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей «борщевого» набора.

Во время анализа торговым сетям предписывается предоставить данные об объемах закупки и реализации продукции, а также о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен.