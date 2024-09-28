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ФАС проведет проверку обоснованности цен на социально значимые продукты

Проверка коснется, прежде всего, ценообразования на молоко, хлеб, мясо и овощи из «борщевого» набора.
Глеб Владовский 2024-09-28 08:08:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ цен на социально значимые продукты в 14 торговых сетях страны. Об этом сообщило радио Sputnik.

«Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах "борщевого" набора», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что торговым сетям предписывается предоставить данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года.

Ранее в Минсельхозе заявили, что риска повышения цен на продукты можно избежать за счет их высокого уровня насыщения. В ведомстве добавили, что российские производители сдерживают рост цен за счет собственной рентабельности. 

#ФАС #продукты питания #торговые сети #Федеральная антимонопольная служба #проверка цен
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