ФАС проведет проверку обоснованности цен на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ цен на социально значимые продукты в 14 торговых сетях страны. Об этом сообщило радио Sputnik.

«Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах "борщевого" набора», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что торговым сетям предписывается предоставить данные о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года.

Ранее в Минсельхозе заявили, что риска повышения цен на продукты можно избежать за счет их высокого уровня насыщения. В ведомстве добавили, что российские производители сдерживают рост цен за счет собственной рентабельности.