Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры, чтобы скрыть от собственных граждан широкое распространение нацистской идеологии на Украине. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, немецким СМИ указано исключить из фото- и видеоматериалов свидетельства использования украинскими военнослужащими символов, ассоциируемых с фашистской Германией. В их число входят нацистские флаги, знаки, форма и приветствия.

Журналистам предписывается вежливо просить украинцев удалить «агитационные элементы» на время съемок. Сотрудникам СМИ за нарушение этих установок грозят ответственностью, вплоть до уголовной.

При этом о свободном хождении нацистских идей на Украине широко известно, говорится в сообщении. Политика правительства Германии указывает на то, что власти этой страны не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода своей истории, считают в службе.

Западные СМИ ведут себя послушно, в то время как в так называемых развитых государствах любят кичиться «свободой и независимостью» прессы, подчеркнули в СВР.

Ранее Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацистов и их пособников, которые зафиксировали в последние годы.