РФ направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацистов

Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с перечнем фактов героизации нацистов и их пособников, которые зафиксировали в последние годы. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Направили в адрес Генерального секретаря ООН письмо, которое просим распространить в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, в минувшем декабре Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 119 стран, 53 выступили против. Среди тех, кто не одобрили документ, оказались США, Украина, Германия, Канада, Франция и Япония.

Резолюция рекомендует государствам принять меры по предотвращению пересмотра итогов и истории Второй мировой войны. Ее авторы также выступили против инцидентов, связанных с героизацией нацизма, и рекомендовали запретить «любые торжественные чествования» нацистского режима и его союзников.

Документ настоятельно призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации.