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РФ направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацистов

Письмо попросили распространить в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Сергей Лебедев 2025-01-28 07:41:34
© Фото: Shiraaz Mohamed, XinHua, Global Look Press

Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с перечнем фактов героизации нацистов и их пособников, которые зафиксировали в последние годы. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Направили в адрес Генерального секретаря ООН письмо, которое просим распространить в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, в минувшем декабре Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 119 стран, 53 выступили против. Среди тех, кто не одобрили документ, оказались США, Украина, Германия, Канада, Франция и Япония.

Резолюция рекомендует государствам принять меры по предотвращению пересмотра итогов и истории Второй мировой войны. Ее авторы также выступили против инцидентов, связанных с героизацией нацизма, и рекомендовали запретить «любые торжественные чествования» нацистского режима и его союзников.

Документ настоятельно призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации.

#в стране и мире #ООН #МИД РФ #Антониу Гутерриш #письмо #василий небензя #героизация нацизма
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