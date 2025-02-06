Wired: дело Павла Дурова передадут в суд минимум через год

Дело Павла Дурова будет передано в суд только через год минимум. Об этом сообщил журнал Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Майлис де Рек.

На данный момент основателю мессенджера Telegram запретили выезжать за пределы Франции. По словам представителя прокуратуры, о каком-либо мировом соглашении пока рано говорить.

Майлис де Рек также рассказала, что ордер на арест Дурова выдали после того, как в прокуратуре поняли, что большое количество расследований в разных департаментах зашло в тупик по причине того, что Telegram не отвечал на запросы правоохранительных органов. Такое «молчание» основателя мессенджера сочли соучастием в преступлениях.

Напомним, 24 августа 2024 года основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. На тот момент ему выписали ордер на арест по причине того, что он не сотрудничал с французскими правоохранительными органами. Из-за этого его сочли соучастником преступлений, в числе которых незаконный оборот наркотиков и другие тяжкие преступления.