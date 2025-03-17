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Расчет «Ланцета» уничтожил САУ «Богдана» в Харьковской области

Противник пытался спрятать 155-миллиметровую самоходку в лесистой местности, но ее все равно удалось обнаружить.
2025-03-17 14:59:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Богдана» в Харьковской области. Это сделал расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север».

Самоходку обнаружили при помощи средств воздушной разведки. Неприятель пытался спрятать ее в лесистой местности, но потерпел неудачу. Проанализировав полученные данные, военнослужащие приняли решение об уничтожении цели. 

Прямое попадание «Ланцета» видно на кадрах объективного контроля, предоставленных российским оборонным ведомством. Результатом поражения стал взрыв, а затем и сильный пожар. 

Ранее корреспондент нашего телеканала продемонстрировал мастерскую, в которой проходят доработку автомобили для участия в боевых действиях. Так, например, армейский «Урал» после тюнинга стал похож на машину из «Безумного Макса».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#Харьковская область #спецоперация #уничтожение #ланцет #богдана
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