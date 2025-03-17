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Армейский «Урал» после тюнинга стал похож на машину из «Безумного Макса»

Ремонтники Балтийского батальона восстанавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику для работы в зоне спецоперации.
Игорь Лапик 2025-03-17 13:40:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В одной из военных автомастерских, где бойцы батальона Балтийского флота полка ВМФ занимаются ремонтом и доработкой штатного транспорта, побывал наш корреспондент Игорь Лапик. Здесь обычные машины превращаются в боевые единицы, готовые к выполнению задач в условиях специальной военной операции.

Один из примеров такой модернизации - армейский «Урал», который, как отметил корреспондент, после тюнинга стал выглядеть как машина из фильма «Безумный Макс». Кабина и кузов обшиты резиной для дополнительной защиты экипажа.

«Мы ценим жизни наших солдат. Как дверь обшили для защиты водителя, так и по кругу, сзади и сверху все обшили резиной», - рассказал командир батальона с позывным Синус.

На площадке за кабиной установлено место для стрелка, который может контролировать воздушное пространство на 360 градусов и при необходимости открыть огонь по вражеским дронам. Современные системы радиоэлектронной борьбы дополняют защиту.

Еще один пример модернизации - обычная трехдверная «Нива», которая превращается в полноценную боевую единицу. С нее снимают багажник, заднюю дверь и сиденья, убирают лишнюю обшивку и обрезают крышу болгаркой. В результате появляется больше места для оружия и боеприпасов, а также простор для ведения огня по дронам.

Существуют и более радикальные модификации, напоминающие багги. Такие машины особенно эффективны на дорогах Донбасса. Багги - оптимальный транспорт для условий ЛБС. У него открытый моторный отсек, чтобы двигатель не перегревался, нет дверей, чтобы быстро выпрыгнуть при угрозе с воздуха, и хороший обзор для стрелка, который может своевременно заметить дрон.

В тыловой зоне многие подразделения используют транспорт, модернизированный своими силами. Такие машины получили народные названия - «Багонив», «Нивабах», «Селидовский кабриолет» и другие. К ним относятся с юмором, но их роль в выполнении задач сложно переоценить.

Ремонтники батальона Балтийского флота вносят значительный вклад в поддержание боеспособности армии. Их работа позволяет восстанавливать даже сильно поврежденный транспорт и адаптировать его к условиям современного боя. Такие машины выполняют широкий спектр задач - от подвоза продуктов до эвакуации раненых, доказывая, что даже в условиях боевых действий можно находить нестандартные и эффективные решения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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