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«Солнцепек» уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Боевую работу экипаж «Солнцепека» вел в ночное время суток.
Валентин Матвиенко 2025-03-17 14:18:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Красноармейском направлении экипаж боевой машины «Солнцепек» выполняет задачи по уничтожению врага. Наш корреспондент Валентин Матвиенко стал свидетелем работы огнеметчиков, которые действуют в условиях повышенной опасности, но с точностью и профессионализмом.

Экипаж «Солнцепека» тщательно маскируется, чтобы слиться с местностью. Ночью бойцы чувствуют себя в относительной безопасности, так как в темноте меньше вероятность обнаружения вражескими дронами. Сегодня их цель - опорный пункт противника.

На боевую позицию огнеметчики всегда выезжают тремя группами. Первыми заходят разведчики, затем сам экипаж «Солнцепека» и группа прикрытия. Огнеметчики практически всегда работают ночью и подходят очень близко к линии боевого соприкосновения.

Получив целеуказания от разведчиков, экипаж «Солнцепека» выдвигается на позицию. На развертывание уходит всего несколько минут, и первый снаряд отправляется в сторону противника.

«Отработали сегодня по опорному пункту. Все происходит быстро, это уже на автомате. Время играет большую роль, и мы довели это до совершенства», - поделился командир боевой машины Алексей Полетаев.

Пока огнеметчики выполняют свою задачу, группа прикрытия обеспечивает их безопасность. Бойцы вооружены ружьями с тепловизионными прицелами и детекторами дронов, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники.

Бойцы 29-й отдельной гвардейской бригады РХБ защиты знают свою работу на отлично. Их задача - не допустить, чтобы вражеские дроны помешали выполнению основной миссии.

Работа экипажа «Солнцепека» - это пример слаженных действий и профессионализма. Огнеметчики действуют быстро, точно и эффективно, уничтожая вражеские позиции. Группа прикрытия обеспечивает безопасность, позволяя основному экипажу сосредоточиться на выполнении задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #Солнцепек #наш эксклюзив #огнеметчики
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