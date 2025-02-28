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Расчет «Солнцепека» сжег боевиков в укреплениях Харьковской области

Удар наносили российские военнослужащие из состава группировки войск «Север».
2025-02-28 14:21:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении боевиков на территории Харьковской области. Они заняли укрытия, но противника все равно сжег расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» из состава группировки войск «Север».

Противника, засевшего в укреплениях, обнаружили в ходе разведывательных мероприятий. Для огневого воздействия по скоплениям боевиков привлекли тяжелую огнеметную систему.

Ликвидация врага при помощи термобарических боеприпасов фиксировалась в режиме реального времени средствами объективного контроля, отметили в российском оборонном ведомстве. 

Ранее сообщалось, что ночной залп «Солнцепека» испепелил пехоту ВСУ в Курской области. Тяжелая огнеметная система не оставила противнику ни одного шанса. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#Харьковская область #спецоперация #Солнцепек #уничтожение #укрепления #Тяжелая огнеметная система
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