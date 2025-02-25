Десантники спасли раненого мехвода и отбили технику от дронов ВСУ

В Часовом Яре Костромские десантники 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни эвакуировали раненого механика-водителя поврежденного БТР-МДМ «Ракушка» и отбили нашу технику от дронов ВСУ. Минобороны РФ показало их боевую работу.

БТР-МДМ «Ракушка» замыкала колонну техники, на которой десантники возвращались после выполнения боевой задачи. Во время выдвижения бронегруппы она наехала на мину, сброшенную ночью гексокоптером ВСУ «Баба-Яга». Машина потеряла управление и остановилась у дерева с работающим двигателем. Группа десантников выдвинулась к ней, предварительно доложив о произошедшем командованию.

БТР был пустой, без десанта, внутри находился только механик-водитель. Обнаружив, что он ранен, наши бойцы отнесли его в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь, затем вызвали группы медицинской и технической эвакуации.

Десантники понимали, что противник рано или поздно увидит бронированную машину, стоящую на дороге, и попытается уничтожить ее дронами-камикадзе. Вскоре действительно появились украинские беспилотники и начали атаковать стоящую на дороге технику.

Российские военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия по дронам ВСУ. Им удалось уничтожить беспилотники, благодаря чему раненого мехвода и боевую машину «Ракушка» смогли эвакуировать в тыловой район.

За мужество и героизм, а также грамотные действия при выполнении боевых задач, командование Ивановского гвардейского соединения ВДВ представило бойцов гвардейского Костромского парашютно-десантного полка к государственным наградам.

Ранее российские снайперы уничтожили «Бабу-Ягу» и сорвали ротацию ВСУ в Часовом Яре. Кадры их работы также опубликовало Минобороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.