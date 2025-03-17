Захарова оценила призыв Сунака «скорее похитить российские активы»

Визитная карточка британской короны и ее подданных - это грабеж и убийства по лицензии, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такое заявление она сделала после слов экс-премьера Великобритании Риши Сунака, который «призвал как можно скорее похитить миллиардные российские активы, пока еще не поздно».

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль…», - написала она в своем Telegram-канале.

ЕС и страны G7 заморозили практически половину валютных резервов РФ на сумму примерно 300 миллиардов евро после начала российской спецоперации на Украине.

В ЕС находится более 200 миллиардов евро, в основном на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В МИД РФ отмечают, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. По мнению российского внешнеполитического ведомства, заморозка активов РФ в Европе - это воровство.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва даст ответ Западу на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, у Москвы также есть возможность не возвращать западные средства, которые держатся в РФ.