Диктатура Евросоюза привела к трещине в отношениях между странами объединения. Такое мнение выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Вы понимаете, какая уже трещина в Евросоюзе. Просто трещина. Уже далеко не все, кто-то говорит, кто-то не говорит публично, но там уже настолько не согласны с вот этой, я бы сказала, новой формой евросоюзовской диктатуры», - отметила она в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Эта диктатура, по ее словам, заключается в том, чтобы «услужить» США, а также «насолить» РФ и Белоруссии. Те, кто навязывает эту диктатуру, призывают делать это любой ценой, даже если это грозит ухудшением ситуации в отдельных странах. Матвиенко подчеркнула, что мнение отдельных стран при этом не учитывается.

«Они на весь мир объявили: мы 800 миллиардов сейчас дадим на вооружение. Где вы их нашли? В Германии, во Франции бюджеты с огромным дефицитом. Вы сокращаете льготы, преференции для разных слоев населения», - заявила спикер Совфеда.

Она также напомнила о росте инфляции и высокой безработице в некоторых странах Евросоюза. По словам Матвиенко, если политика ЕС не изменится, все «плохо закончится».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поведение европейских лидеров напоминает вращение флюгеров. Так он прокомментировал изменчивость позиций в ЕС.