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Песков: поведение европейских лидеров напоминает вращение флюгеров

Пресс-секретарь российского президента объяснил изменчивость позиции политиков в ЕС.
Сергей Лебедев 2025-03-16 13:13:06
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

Флюгерообразное поведение является неотъемлемой частью характера европейских политиков. Такое заявление в интервью журналисту Павлу Зарубину сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя изменчивость позиции лидеров ЕС по теме прекращения огня на Украине.

«В европейских городах - в старой Риге, в Таллине - очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с предложением прекратить боевые действия на Украине. Инициативу поддержали некоторые европейские политики, которые недавно еще выступали за продолжение огня.

В свою же очередь российский лидер Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия. Но это, по его словам, должно привести к долгосрочному миру.

Глава государства указал и на некоторые «нюансы». Например, пока непонятно, как будет решаться верификация и гарантия того, что никто не нарушит договоренность.

#в стране и мире #Украина #Киев #ЕС #евросоюз #Павел Зарубин #флюгер
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