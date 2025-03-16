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Россиянам назвали рыбу, которая спасет от авитаминоза

В организации сообщили, что в марте активно добывают треску и путассу - не менее полезную и вкусную рыбу семейства тресковых.
Анастасия Бобылева 2025-03-16 17:04:55
© Фото: © Shatokhina Natalia news.ru Global Look Press

В Рыбном союзе России рассказали, почему людям так хочется морепродуктов весной. По словам специалистов, у многих россиян так проявляется весенний авитаминоз.

«Объяснить тягу к рыбе и морепродуктам в марте просто. Рыба и морепродукты богаты полезными макро- и микроэлементами, белком, полинасыщенными жирами (омега-3), витамином D и так далее. Что очень важно в период весеннего авитаминоза» - цитирует сообщение Life.ru.

В организации также рассказали, какая именно рыба может помочь справиться с авитаминозом. В марте активно добывают треску и менее известную путассу - рыбу, которая не менее вкусна и полезна и относится к тому же семейству.

«В Северном бассейне в марте добывается треска и путассу - это рыба семейства тресковых, по вкусовым качествам и полезности не уступает треске, которая сейчас недешевая. Если говорить о рознице, в марте - пик продаж путассу за весь год», - уточнили в Рыбсоюзе.

Как сообщили в организации, в марте также добывают минтай и сельдь. По данным Рыбного союза, вылов минтая в этом сезоне уже превысил 660 тысяч тонн, а сельди - 137 тысяч тонн. Всего на момент 10 марта российские специалисты добыли более миллиона тонн морепродуктов и рыбы.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева в беседе со «Звездой» предупредила о весеннем авитаминозе. Она сообщила, что чаще всего в это время года у людей наблюдается недостаток витамина D. Тем, кто живет в средней полосе и реже видит солнце, стоит принимать этот витамин дополнительно.

#авитаминоз #рыба #морепродукты
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