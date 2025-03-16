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Уиткофф: в переговорах России и США по Украине «дистанция сокращается»

Спецпосланник США положительно оценил переговоры РФ и США по украинскому конфликту.
Анастасия Бобылева 2025-03-16 16:16:29
© Фото: © Sergey Elagin Business Online Global Look Press

Спецпосланник США Стив Уиткофф дал свою оценку переговорам России и США по Украине. По его словам, различий во взглядах на украинский конфликт становится все меньше.

«Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Мы сократили различия между двумя сторонами», - заявил он телеканалу CNN.

Также Уиткофф отметил, что вчера весь день провел в контакте с американским президентом Дональдом Трампом и планирует продолжить общение с ним сегодня. Они обсуждают, как сократить эти различия еще сильнее, сообщил спецпосланник.

О сокращении дистанции между РФ и США на этой неделе говорил и российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что восстановление отношений двух стран будет непростым процессом, однако администрация Трампа сейчас делает все, чтобы наладить взаимодействие.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #диалог #стив Уиткофф
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