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В РСТ рассказали, куда чаще всего россияне едут отдыхать весной

По словам собеседника «Звезды», популярными направлениями весной являются, в том числе, Таиланд и ОАЭ.
Глеб Владовский 2025-03-16 16:28:10
© Фото: City News Moskva Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Благодаря стабилизировавшемуся в феврале курсу рубля, у россиян появилась возможность выгодно спланировать отдых на весну. О том, куда чаще всего россияне отправляются в отпуск в это время года, рассказал «Звезде» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Сейчас проходит довольно удачный период акций с бронированием, это позволит спланировать бюджетнее путешествие за рубеж. Самые популярные направления - это, в том числе, Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ», - рассказал собеседник телеканала.

Турэксперт также отметил, что в период весенних каникул огромной популярностью уже пользуются «пляжные» направления.

Горин напомнил, что в настоящее время есть 36 стран, с которыми у России есть прямое авиасообщение. При этом рейсы с пересадками россиян также не останавливают.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, как можно сэкономить во время отдыха за рубежом.

#туризм #россияне #авиасообщение #экономия #наш эксклюзив
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