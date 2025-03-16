В РСТ рассказали, куда чаще всего россияне едут отдыхать весной

Благодаря стабилизировавшемуся в феврале курсу рубля, у россиян появилась возможность выгодно спланировать отдых на весну. О том, куда чаще всего россияне отправляются в отпуск в это время года, рассказал «Звезде» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Сейчас проходит довольно удачный период акций с бронированием, это позволит спланировать бюджетнее путешествие за рубеж. Самые популярные направления - это, в том числе, Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ», - рассказал собеседник телеканала.

Турэксперт также отметил, что в период весенних каникул огромной популярностью уже пользуются «пляжные» направления.

Горин напомнил, что в настоящее время есть 36 стран, с которыми у России есть прямое авиасообщение. При этом рейсы с пересадками россиян также не останавливают.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, как можно сэкономить во время отдыха за рубежом.