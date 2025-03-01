Турэксперт рассказал, как можно сэкономить на отдыхе за рубежом

Существует несколько способов выгодно отдохнуть за рубежом. О том, как правильно сэкономить, рассказал в беседе с 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, многие российские турагентства привязаны к актуальному курсу доллара и евро. Именно в период укрепления рубля можно купить тур на летний отдых.

Мкртчян также отметил, что россиянам, желающим отдохнуть за рубежом, выгоднее вылетать из Армении или Грузии вместо Турции.

«На конец мая был продан билет из Еревана в Рим и обратно за 9000 рублей. В тот же Ереван или в Тбилиси россияне могут легко добраться на собственных автомобилях», - привел пример эксперт.

Мктрчян отметил, что можно приехать в Армению или Грузию, оставить автомобиль за 300-400 рублей в сутки и ехать за рубеж. Кроме того, западные страны продолжают выдавать визовые документы при условии достоверности всех данных заявителя.

Ранее политолог допустил, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться в краткосрочной перспективе.