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РБК: в российских банках резко сократились запасы золота

В начале января в кредитных организациях хранилось 38,1 тонны металла.
Сергей Лебедев 2025-02-11 09:02:10
© Фото: Александр Алпаткин, РИА Новости

В конце прошлого года резко сократились запасы физического золота в российских банках. Они достигли самого низкого показателя с июля 2022 года. Об этом сообщает РБК, основываясь на статистике ЦБ.

По данным издания, в начале января в кредитных организациях хранилось 38,1 тонны металла. Это почти вдвое меньше, чем осенью позапрошлого года, когда был достигнут трехлетний максимум.

«На 1 января остатки на счетах российских банков по учету драгметаллов упали до 325,4 миллиарда рублей. В пересчете на золото это меньше 40 тонн», - говорится в статье. 

Напомним, ранее в разговоре со «Звездой» экономист Инна Литвиненко рассказала, что в этом году наиболее выгодными способами инвестировать станут вложения в счета в драгоценных металлах, в первую очередь в золоте, и открытие долгосрочных вкладов.

В случае с вкладами необходимо обращать внимание на дополнительные платежи и комиссии, прописанные в договоре. Речь идет о навязывании открытия карты или СМС-информирования. Если такие обязательные услуги есть, вклад не будет выгодным.

Эксперт предупредила об опасностях при выборе валютных вкладов из-за непредсказуемой ситуации в мире и необходимости постоянно отслеживать изменения на рынке.

#Экономика #в стране и мире #банк #золото #драгметаллы
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