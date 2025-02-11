РБК: в российских банках резко сократились запасы золота

В конце прошлого года резко сократились запасы физического золота в российских банках. Они достигли самого низкого показателя с июля 2022 года. Об этом сообщает РБК, основываясь на статистике ЦБ.

По данным издания, в начале января в кредитных организациях хранилось 38,1 тонны металла. Это почти вдвое меньше, чем осенью позапрошлого года, когда был достигнут трехлетний максимум.

«На 1 января остатки на счетах российских банков по учету драгметаллов упали до 325,4 миллиарда рублей. В пересчете на золото это меньше 40 тонн», - говорится в статье.

Напомним, ранее в разговоре со «Звездой» экономист Инна Литвиненко рассказала, что в этом году наиболее выгодными способами инвестировать станут вложения в счета в драгоценных металлах, в первую очередь в золоте, и открытие долгосрочных вкладов.

В случае с вкладами необходимо обращать внимание на дополнительные платежи и комиссии, прописанные в договоре. Речь идет о навязывании открытия карты или СМС-информирования. Если такие обязательные услуги есть, вклад не будет выгодным.

Эксперт предупредила об опасностях при выборе валютных вкладов из-за непредсказуемой ситуации в мире и необходимости постоянно отслеживать изменения на рынке.