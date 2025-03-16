Су-57 улучшил фигуру высшего пилотажа «Колокол» и превзошел всех в мире

Российский Су-57 является единственным истребителем в мире, который улучшил фигуру высшего пилотажа «Колокол» и превзошел всех. Если другие самолеты уходят в пикирование, то наш представитель «пятого поколения» зависает в воздухе на несколько секунд. Мастерство на международной выставке Aero India показал летчик-испытатель Сергей Богдан.

Разработчики уникального самолета подчеркивают, что Су-57 - единственный истребитель пятого поколения, который регулярно выполняет боевые задачи. Ему безуспешно противостоят лучшие натовские комплексы противовоздушной обороны.

«Именно там он демонстрирует свои лучшие характеристики. Он заходит в зону поражения ПВО, до его обнаружения может выпустить ракету и уйти из зоны поражения», - отмечает глава ОАК Вадим Бадеха в программе «Военная приемка».

Напомним, ранее «Звезда» уже рассказывала, что в Су-57 начали внедрять элементы шестого поколения. Платформа самолета рассчитана на полувековую модернизацию.