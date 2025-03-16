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Умер духовник Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий

Илий скончался на 94-м году жизни.
Сергей Лебедев 2025-03-16 10:22:24
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

В минувшую субботу в возрасте 93 лет скончался духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий. Об этом сообщили в мужском монастыре Оптина пустынь, расположенном в Калужской области.

«Просим молитв о упокоении новопреставленного схиархимандрита Илия», - говорится в официальном сообщении.

Илий (в миру Алексей Ноздрин) родом из Орловской области. Он родился в 1932 году. В середине прошлого столетия он ушел в духовную академию, где познакомился с будущим патриархом Кириллом.

В конце 1980-х годов монах приехал в город Козельск, где восстанавливалась Оптина пустынь. Туда его отправили в качестве духовника монастыря.

В святыне Илий прожил около двадцати лет. В нее он вернулся в апреле прошлого года.

#в стране и мире #Калужская область #монастырь #козельск #скончался #умер #духовник #оптина пустынь
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