Умер духовник Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий

В минувшую субботу в возрасте 93 лет скончался духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий. Об этом сообщили в мужском монастыре Оптина пустынь, расположенном в Калужской области.

«Просим молитв о упокоении новопреставленного схиархимандрита Илия», - говорится в официальном сообщении.

Илий (в миру Алексей Ноздрин) родом из Орловской области. Он родился в 1932 году. В середине прошлого столетия он ушел в духовную академию, где познакомился с будущим патриархом Кириллом.

В конце 1980-х годов монах приехал в город Козельск, где восстанавливалась Оптина пустынь. Туда его отправили в качестве духовника монастыря.

В святыне Илий прожил около двадцати лет. В нее он вернулся в апреле прошлого года.