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Мотострелки показали на видео, как устроен новый FPV-дрон на оптоволокне

Оптоволоконный кабель тянется из катушки, которая крепится на нижней части ударного дрона. Длина нити при этом может достигать 20 километров.
2025-03-01 05:45:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета БПЛА 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск «Центр» показали работу новых FPV-дронов, управляемых по волоконно-оптическому каналу. На опубликованных МО РФ кадрах наши бойцы при помощи этих дронов уничтожают технику ВСУ на Красноармейском направлении в зоне СВО.

Главное преимущество FPV-дронов, которые управляются по волоконно-оптическому каналу - это их практически полная неуязвимость для радиоэлектронного подавления противника. С помощью таких беспилотников расчеты днем и ночью поражают бронированную технику, укрепленные позиции и живую силу противника.

Оптоволоконный кабель тянется из катушки, которая крепится на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити, в зависимости от модели, может достигать 20 километров. Наши военнослужащие показали на видео конструкцию беспилотника.

Ранее бойцы группировки войск «Север» показали, как наш дрон точным ударом ликвидировал пикап ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как техника противника взрывается и наполняется дымом.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#мотострелки #ВСУ #устройство #конструкция #FPV-дрон
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