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ФСБ показала посылки с бомбами, которыми хотели подорвать участников СВО и госслужащих

Отправителя взрывоопасных коробок задержали в Свердловской области.
Андрей Аркадьев 2025-03-13 09:56:27
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

ФСБ показала видео с посылками со взрывными устройствами, которые предназначались для участников спецоперации и госслужащих. В аэропорту Челябинска найдены пять коробок с СВУ, закамуфлированными под подарочные парфюмерные наборы. Взрывчатка должна была сработать при открытии упаковки. Их обезвредили.

Завербованного украинскими спецслужбами агента задержали в Первоуральске Свердловской области. В марте он за вознаграждение изъял из схронов в Челябинске посылки и отправил их военнослужащим и представителям органов власти в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. После выполнения задания с ним прекратили контакты и не выплатили деньги.

Кроме того, в ходе следствия был найден еще один схрон с аналогичными четырьмя взрывными устройствами, которые планировалось отправить в Тверскую, Ростовскую, Нижегородскую и Калужскую области.

Следственный отдел УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ» (ч.1 ст. 222.1 УК РФ), а также рассматривается возбуждение дела по статье «Покушение на террористический акт» (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 205 УК РФ).

В связи с активизацией диверсионной деятельности со стороны Украины, ФСБ России призывает граждан сохранять бдительность и не принимать посылки и подарки от неизвестных отправителей.

#ФСБ #бомбы #госслужащие #СВО
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