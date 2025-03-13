Бомбы по почте: ФСБ предотвратила серию покушений на участников спецоперации

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты, которые готовили украинские спецслужбы. Они собирались подорвать участников специальной операции и государственных служащих, помогающих военным подразделениям в зоне СВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве уточнили, что в аэропорту Челябинска перехватили пять посылок с самодельными бомбами, спрятанные в подарочные парфюмерные наборы. Они должны были сработать при открытии упаковки. Позже силовики задержали молодого россиянина, завербованного украинцами.

Именно он достал из схрона в Челябинске посылки с бомбами и отправил их в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. До этого преступник собирал и передавал данные о военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках предприятий ОПК в Екатеринбурге.

Кроме того, сотрудники ФСБ нашли еще один тайник с посылками для военных в Ростовской, Калужской, Нижегородской и Тверской областях.

На задержанного завели уголовное дело. Оно возбуждено по статьям за теракт и незаконное хранение взрывчатки.