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МЧС запретило россиянам сбивать беспилотники подручными средствами

Также нельзя близко подходить к упавшим дронам.
Сергей Лебедев 2025-03-13 09:28:57
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Гражданским лицам запрещается пытаться сбивать беспилотники подручными средствами. Также нельзя близко подходить к упавшим дронам. Об этом говорится в рекомендациях МЧС России.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», - цитирует ТАСС текст документа.

В рекомендациях отмечается, что также вблизи дрона нельзя пользоваться мобильниками и радиоаппаратурой. В случае обнаружения БПЛА нужно звонить по номеру 112.

Напомним, на страже российского неба круглосуточно находятся зенитчики. Дежурные средства противовоздушной обороны ежедневно успешно сбивают украинские беспилотники.

Так, с 8 часов вечера среды над Россией уничтожили 77 БПЛА. Их перехватили в Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областях.

#в стране и мире #пво #бпла #беспилотники #МЧС #сбивать
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