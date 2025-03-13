МЧС запретило россиянам сбивать беспилотники подручными средствами

Гражданским лицам запрещается пытаться сбивать беспилотники подручными средствами. Также нельзя близко подходить к упавшим дронам. Об этом говорится в рекомендациях МЧС России.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», - цитирует ТАСС текст документа.

В рекомендациях отмечается, что также вблизи дрона нельзя пользоваться мобильниками и радиоаппаратурой. В случае обнаружения БПЛА нужно звонить по номеру 112.

Напомним, на страже российского неба круглосуточно находятся зенитчики. Дежурные средства противовоздушной обороны ежедневно успешно сбивают украинские беспилотники.

Так, с 8 часов вечера среды над Россией уничтожили 77 БПЛА. Их перехватили в Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областях.