Патрушев: Финляндия вновь становится плацдармом для агрессии против РФ

Территория Финляндии вновь, как и в 1939 году, превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России. Теперь это происходит под эгидой Североатлантического альянса. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Видим схожую ситуацию - территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», - сказал он.

Николай Патрушев добавил, что власти Финляндии делают все, чтобы лишить свою страну суверенитета. Делают они это при полном одобрении англосаксов.

Напомним, ранее помощник президента РФ заявил, что Североатлантический альянс пытается блокировать Россию на Балтике. По его словам, англосаксы хотят парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

В стремлении ослабить нашу страну Запад готов даже на террористические меры. В качестве примера Николай Патрушев привел, по сути, пиратский захват судна Eagle S.