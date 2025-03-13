Неисправность в Falcon 9 стала причиной отмены запуска Crew Dragon

Космическое агентство США NASA сообщило, что стало причиной переноса запуска корабля Crew Dragon, который должен был доставить к МКС экипаж из четырех человек.

Уточняется, что причиной тому стала неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты-носителя Falcon 9 на стартовом комплексе в штате Флорида.

«NASA и SpaceX отменили попытку запуска экипажа Crew-10 к МКС из-за неполадок в гидравлической системе крепления наземной опоры ракеты Falcon 9», - говорится в объявлении на сайте американского космического агентства.

Там же уточняется, что следующая попытка запуска возможна не ранее 13 марта в 19:26 по времени Восточного побережья США, что соответствует в 02:26 пятницы, 14 марта по московскому времени.

Немногим ранее сообщалось, что компания SpaceX отменила запуск Crew Dragon с миссией Crew-10 к Международной космической станции. В нее входят космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков, астронавты NASA командир Энн Макклейн, Николь Айерс и японский астронавт JAXA Такуя Ониси.