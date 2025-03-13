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SpaceX отменила запуск Crew Dragon с россиянином Песковым к МКС

Миссия Crew-10 должна будет сменить экипаж Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова.
Дарина Криц 2025-03-13 03:09:27
© Фото: SpaceX, X.com © Видео: SpaceX, X.com

Американская компания космических технологий SpaceX отложила запуск Crew Dragon.

Взлет многоразового космического корабля с экипажем на борту отменили менее чем за час до старта. Об этом SpaceX сообщила в социальной сети X.com.

«Отказ от возможности сегодняшнего запуска миссии Crew-10 NASA на Международную космическую станцию», - объявила пресс-служба космической корпорации.

Напомним, что в состав миссии Crew-10 входит российский космонавт Кирилл Песков. Вместе с ним к МКС должны отправиться астронавты NASA командир Энн Макклейн, Николь Айерс и японский астронавт JAXA Такуя Ониси.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon планировался на 12 марта в 19:48 по местному времени (в 02:48 по Москве 13 марта).

После прибытия на Международную космическую станцию экипаж Crew-10 должен сменить Crew-9, включая космонавта из РФ Александра Горбунова.

#в стране и мире #космос #сша #мкс #SpaceX #Crew Dragon #NASA #crew-10 #космонавт Кирилл Песков
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