SpaceX отменила запуск Crew Dragon с россиянином Песковым к МКС

Американская компания космических технологий SpaceX отложила запуск Crew Dragon.

Взлет многоразового космического корабля с экипажем на борту отменили менее чем за час до старта. Об этом SpaceX сообщила в социальной сети X.com.

«Отказ от возможности сегодняшнего запуска миссии Crew-10 NASA на Международную космическую станцию», - объявила пресс-служба космической корпорации.

Напомним, что в состав миссии Crew-10 входит российский космонавт Кирилл Песков. Вместе с ним к МКС должны отправиться астронавты NASA командир Энн Макклейн, Николь Айерс и японский астронавт JAXA Такуя Ониси.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon планировался на 12 марта в 19:48 по местному времени (в 02:48 по Москве 13 марта).

После прибытия на Международную космическую станцию экипаж Crew-10 должен сменить Crew-9, включая космонавта из РФ Александра Горбунова.