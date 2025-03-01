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Бразилия пригласила страны Латинской Америки поучаствовать в саммите БРИКС

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро в июле 2025 года.
Глеб Владовский 2025-03-01 22:55:46
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress

Бразилия пригласила страны Латинской Америки поучаствовать в саммите БРИКС. Об этом сообщил глава государства Лула да Силва.

«Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь: Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите - Прим. Ред.) БРИКС в Бразилии», - заявил бразильский лидер журналистам.

По словам да Силвы, даже несмотря на то, что эти государства не входят в состав организации, важно, чтобы у них был момент «пообщаться со всем миром».

Напомним, поскольку с 1 января 2025 года председательство в БРИКС перешло Бразилии, предстоящий саммит группы пройдет в Рио-де-Жанейро в июле этого года.

#в стране и мире #Латинская Америка #Бразилия #брикс #BRICS #саммит Брикс
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