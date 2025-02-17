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Борьба продолжается: выборы президента Абхазии ушли на второй тур

Процентная явка на выборах президента Абхазии составила почти 69%, это 99 тысяч человек.
Диана Сирази 2025-02-17 00:12:58
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. По данным Центризбиркома, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов на президентских выборах, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. Он добавил, что во второй тур прошли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. В республике через две недели состоится второй тур выборов, он ожидается 1 марта.

Всего в избирательных бюллетенях фигурировало пять имен.

«Лидируют два кандидата - на первом месте Гунба, который набрал 46, 38 сотых, на втором Ардзинба Адгур Амирановч - у него 36%», - подчеркнул председатель ЦИК Республики Абхазия Дмитрий Маршан.

Досрочные выборы были назначены после того, как глава республики Аслан Бжания в конце прошлого года сложил полномочия. В ноябре в республике вспыхнули беспорядки, за которыми стояла оппозиция под руководством Ардзинба. Тогда демонстранты захватили правительственные здания в Сухуме.

Сейчас и в Сухуме и во всей Абхазии обстановка спокойная. Выбирать судьбу своей страны люди предпочли не на улице, а по закону - на избирательных участках. Всего по стране их было открыло 152, проголосовать можно было и в России - два избирательных участка были открыты в Москве и Черкесске.

За выборами в Абхазии наблюдают представитель из 30 стран - из Европы, Азии, Латинской Америки и Африки, России и Южной Осетии.

Подробнее о том, как проходил первый тур президентских выборов и что ждет Абхазию после смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Выборы #Абхазия #Президент #явка #второй тур
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