Масштабная выставка картин Виктора Васнецова открылась в Русском музее

В Русском музее впервые за 30 лет покажут ретроспективу художника Виктора Васнецова. Полотна его коллекции дополнят картины из Третьяковской галереи, Нижегородского художественного музея и еще нескольких собраний. Впервые выставка картин Васнецова в Русском музее столь масштабна, что в какой-то момент можно почувствовать себя «Витязем на распутье».

Знаменитых «Богатырей» привезли сюда из Третьяковской галереи специально для выставки к 175-летию художника. Эти герои жили в разные эпохи, знать друг друга не могли и вот так втроем собрались только на картине Васнецова.

«Мы представляем Виктора Васнецова в самых разных ипостасях. Нам казалось, очень важно не фрагментарно, а полноценно спустя 30 лет представить в Петербурге этого абсолютного уникального, ни на кого не похожего русского гения», - считает директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Преданья старины глубокой, где русский дух и Русью пахнет, оживают в узнаваемых образах и сюжетах. Впервые Русский музей выставляет у себя «Царевну-лягушку» - картину из дома-музея Васнецова в Москве. Это одна из самых ярких работ из знаменитого цикла «Поэма семи сказок».

«Мы поражаемся выверенной композиции. Ничто ни прибавить, ни убавить. Она простая, но в тоже время идеально выполнена. Поэтому она западает нам в душу. Мы ее запоминаем с детства и поэтому представляем себе эпизод сказки именно таким», - объяснил Сергей Кривонденченков, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея.

Рядом с «Царевной-лягушкой» еще одна царевна - Несмеяна. Женскую линию продолжает полная вселенской печали и грусти «Аленушка».

«В петербургском каталоге девятой передвижной выставки 1881 года картина шла под двумя названиями: "Аленушка" и, в скобках, "Дурочка"», - рассказал заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский.

На юбилейной выставке представлены 120 картин из ведущих музеев страны - такое ретроспективное путешествие по творческой биографии мастера. Здесь есть и его графические работы, и пейзажи, и портреты, и, конечно, картины бытового и остросоциального жанра, благодаря которым он стал своим для художников-передвижников.

Васнецов как человек глубоко верующий собирал древние иконы и сам переносил на полотна образы святых. Своей главной «религиозной» работой он считал роспись Владимирского собора в Киеве.

Открытие новой масштабной выставки уже обещает быть громким. По-настоящему сказочный подарок от Русского музея - в таком многообразии в залах корпуса Бенуа Васнецов останется до глубокой весны.

Ранее в Гостином дворе в Москве представили редчайшие образцы антиквариата. В Антикварном салоне выставлены шкаф для бумаг императрицы Марии Федоровны, комод Екатерины II, редкие работы Левитана, Айвазовского, Коровина и многое другое.