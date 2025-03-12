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В Венгрии состоялось открытие мемориала погибшим советским воинам

Приуроченное к 80-летию Победы торжественное мероприятие состоялось в городе Соб.
Глеб Владовский 2025-03-12 21:01:31
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press

В Венгрии состоялось торжественное открытие отреставрированного мемориала погибшим советским воинам. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что мероприятие прошло в городе Соб, на севере Венгрии, где в 1944-45 годах погибли до 87 солдат и офицеров Красной армии. Открытие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По данным агентства, захоронение поставили на учет в 2021 году, а информацию о нем нашли в архивах. И лишь в 2024 году силами посольства России в Венгрии его отреставрировали.

#в стране и мире #ВОВ #Венгрия #открытие памятника #памятник советским воинам
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