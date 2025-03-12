В Венгрии состоялось открытие мемориала погибшим советским воинам

В Венгрии состоялось торжественное открытие отреставрированного мемориала погибшим советским воинам. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что мероприятие прошло в городе Соб, на севере Венгрии, где в 1944-45 годах погибли до 87 солдат и офицеров Красной армии. Открытие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По данным агентства, захоронение поставили на учет в 2021 году, а информацию о нем нашли в архивах. И лишь в 2024 году силами посольства России в Венгрии его отреставрировали.