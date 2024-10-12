На Украине решили запретить школьникам говорить на переменах по-русски

Украинское министерство образования решило запретить школьникам говорить на переменах по-русски и одобрило соответствующий законопроект. В частности, министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал проект о тотальном запрете русского языка в школах.
«На Украине заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка», - приводит слова Лисового «360» со ссылкой на местное СМИ.
По мнению главы украинского минобра, русский язык - это «оружие и предпосылка для агрессии». Он утвердил законопроект с некоторыми замечаниями.
Также сообщается, что в Верховную раду данный проект внесла депутат Наталья Пипа. В случае его принятия нельзя будет говорить как на уроках, так и на переменах даже в частных учебных заведениях.
В конце сентября мэру украинского города Острог пришлось извиниться за русскую песню.
Публичное исполнение русской народной песни «Ой, цветет калина в поле у ручья» Юрием Ягодкой услышала местная активистка Людмила Франковская. Между ними завязался конфликт, переросший в потасовку. Женщина обратилась в полицию.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»