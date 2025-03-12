Юрист назвал неочевидные причины для замены паспорта

Несмотря на обязательную смену паспорта в 20 и 45 лет по закону, существует ряд неочевидных причин, когда следует произвести замену документа. Об этом рассказал в беседе с RT юрист Вадим Виноградов.

По словам собеседника телеканала, одной из таких ситуаций может стать сильное изменение внешности вне зависимости от обстоятельств.

«Если ваша внешность сильно изменилась и фотография в паспорте уже не отражает ваше текущее состояние, паспорт лучше заменить, чтобы избежать потенциальных проблем с подтверждением личности», - пояснил эксперт.

Кроме того, если в паспорте обнаружены неточности, ошибки или повреждения, его следует заменить в ближайшее время. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных последствий, в том числе штрафами и проблемами при оформлении важных бумаг.