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Юрист назвал неочевидные причины для замены паспорта

По словам Вадима Виноградова, изменение внешности или допущение каких-либо неточностей в документе являются неочевидными причинами для замены.
Глеб Владовский 2025-03-12 18:28:13
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Несмотря на обязательную смену паспорта в 20 и 45 лет по закону, существует ряд неочевидных причин, когда следует произвести замену документа. Об этом рассказал в беседе с RT юрист Вадим Виноградов.

По словам собеседника телеканала, одной из таких ситуаций может стать сильное изменение внешности вне зависимости от обстоятельств.

«Если ваша внешность сильно изменилась и фотография в паспорте уже не отражает ваше текущее состояние, паспорт лучше заменить, чтобы избежать потенциальных проблем с подтверждением личности», - пояснил эксперт.

Кроме того, если в паспорте обнаружены неточности, ошибки или повреждения, его следует заменить в ближайшее время. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных последствий, в том числе штрафами и проблемами при оформлении важных бумаг.

#Юрист #паспорт рф #замена паспортов
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