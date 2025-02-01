В МВД сообщили о завершении паспортизации новых регионов РФ

Паспортизация жителей новых регионов РФ - Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей - успешно завершилась. Об этом рассказал первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на совещании ведомства по итогам 2024 года.

«Несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах, в минувшем году была успешно завершена паспортизация населения»», - цитирует его Life.

Горовой также обозначил основные задачи МВД РФ на ближайшее время. По его словам, в центре внимания ведомства остается исполнение указов президента об усилении контроля в миграционной сфере.

Ранее в МВД России напомнили, какие две отметки обязательно должны быть в российском паспорте. Первая - это регистрация по месту жительства и снятие с регистрационного учета, а вторая - сведения об отношении к воинской обязанности. К необязательным же отметкам относится информация о регистрации и расторжении брака, наличии детей, ранее выданных паспортах и иных основных документах и так далее.