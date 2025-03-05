МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что Белград не допустит ареста Додика

На фоне приговора Милораду Додику вице-премьер Сербии Александр Вулин призвал власти в Сараево одуматься.
Ян Брацкий 2025-03-05 15:57:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Официальный Белград не допустит упразднения Республики Сербской или ареста ее президента Милорада Додика. С таким заявлением выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Сербия сделает все, чтобы установить мир, сохранить стабильность, но она не позволит упразднения Республики Сербской или ареста Додика. Проще говоря, это не правосудие, это месть, а мы плохо реагируем на угрозы и месть», - прокомментировал вице-премьер Сербии «Звезде» решение суда.

Вулин подчеркнул, что у властей в Сараево есть возможность образумиться и понять, действительно ли они хотят строить Боснию и Герцеговину, арестовывая народ Сербии и унижая страну.

Напомним, суд 26 февраля заочно приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения. Кроме того, ему запретили любую политическую деятельность на протяжении следующих шести лет.

Кремль отреагировал на это решение. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает преследование президента Республики Сербской, считая его политическим.

В схожей тональности прозвучало заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она назвала приговор Додику «сфабрикованным делом», которое неправосудно и не может иметь юридических последствий.

 

#МИД России #босния и герцеговина #наш эксклюзив #Республика Сербская #Вулин #додик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 