Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что Белград не допустит ареста Додика

Официальный Белград не допустит упразднения Республики Сербской или ареста ее президента Милорада Додика. С таким заявлением выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Сербия сделает все, чтобы установить мир, сохранить стабильность, но она не позволит упразднения Республики Сербской или ареста Додика. Проще говоря, это не правосудие, это месть, а мы плохо реагируем на угрозы и месть», - прокомментировал вице-премьер Сербии «Звезде» решение суда.

Вулин подчеркнул, что у властей в Сараево есть возможность образумиться и понять, действительно ли они хотят строить Боснию и Герцеговину, арестовывая народ Сербии и унижая страну.

Напомним, суд 26 февраля заочно приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения. Кроме того, ему запретили любую политическую деятельность на протяжении следующих шести лет.

Кремль отреагировал на это решение. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает преследование президента Республики Сербской, считая его политическим.

В схожей тональности прозвучало заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она назвала приговор Додику «сфабрикованным делом», которое неправосудно и не может иметь юридических последствий.