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Трофейную технику НАТО показали на выставке в Хабаровске

Подбитую технику ВСУ, захваченную бойцами в ходе специальной военной операции, показали на форуме «Защитник Отечества».
Мария Герман 2025-02-24 12:03:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На форуме «Защитник Отечества», который прошел 23 февраля в Хабаровске, представили семь единиц трофейной техники, захваченной бойцами группировки «Восток» в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Техника была доставлена по железной дороге, преодолев тысячи километров, чтобы жители Дальнего Востока могли увидеть ее вживую. Выставку посетила наш корреспондент Мария Герман.

Среди представленных экспонатов - американский бронеавтомобиль MaxxPro, который был подбит мотострелками на Угледарском направлении.

«По характеристикам машина хорошая: усиленная броня, V-образное днище для защиты от мин и самодельных устройств», - рассказал военнослужащий ВВО Антон Штангауер.

Еще один трофей - украинский бронетранспортер «Буцефал», захваченный на Кураховском направлении.

«Это машина для перевозки десанта - три члена экипажа, семь полностью экипированных десантников. Запас хода - 500 км, 30-мм пушка, противоракетный комплекс», - пояснил военнослужащий ВВО Антон Бобриков.

Также на выставке можно было увидеть британскую санитарную машину Samaritan, американский медицинский автомобиль, бронетранспортер M113. На корпусах бронетехники - следы от попаданий крупнокалиберных пулеметов, РПГ, осколочно-фугасных танковых снарядов и 30-мм пушек.

Выставка вызвала большой интерес у посетителей, особенно у детей - многие с удовольствием фотографировались, забирались на броню и изучали технику изнутри.

«На каждой машине есть эмблемы - шведские, французские, немецкие, американские», - отметил один из гостей выставки Василий Карепин.

Выставки трофейной техники будут организованы во всех регионах Дальнего Востока, в том числе в городах, где дислоцируются соединения ВВО. После завершения тура техника вернется в Хабаровск и займет почетное место в одном из музеев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВВО #трофеи #хабаровск #СВО
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