МИД РФ: Венгрия запросила данные о попытке удара ВСУ по «Турецкому потоку»

Венгрия запросила у России данные о попытке украинских боевиков нанести удар по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что Лавров предоставил все необходимые разъяснения.

Ранее сообщалось, что российский МИД проинформировал министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о попытке украинских боевиков нанести удар по газопроводу «Турецкий поток».