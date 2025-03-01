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МИД РФ: Венгрия запросила данные о попытке удара ВСУ по «Турецкому потоку»

Ранее Сергей Лавров проинформировал МИД Турции о попытке украинских боевиков атаковать беспилотниками газопровод.
Глеб Владовский 2025-03-01 19:59:17
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Венгрия запросила у России данные о попытке украинских боевиков нанести удар по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что Лавров предоставил все необходимые разъяснения.

Ранее сообщалось, что российский МИД проинформировал министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о попытке украинских боевиков нанести удар по газопроводу «Турецкий поток».

#в стране и мире #Сергей Лавров #«Турецкий поток» #Венгрия #Петер Сийярто #удар ВСУ
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