В Морском корпусе Петра I показали «сюрпризы» на тренировках по разминированию

Саперное дело в Морском корпусе Петра Великого изучают со времен самого императора. Из нового - опыт специальной военной операции. Она научила тому, что морякам приходится сталкиваться не только с морскими минами, но и с обычными противопехотными и минами-ловушками. Самое сложное - это то, что с ними надо работать в условиях, когда ничего не видно и когда идет перестрелка - эти навыки отрабатывают на тренировках.

На них участвуют не морпехи, не спецназ, а будущие гидрографы, штурманы, минеры, противолодочники.

По замыслу тренировки в помещении находятся три «сюрприза». Подобные ловушки нередко встречаются в реальных боевых действиях

Первый из них - заложенная под автомат граната, которая сработает сразу, после того, как боец ее поднимет. Вторым «сюрпризом» является заминированный труп противника. На поле боя боевики минируют как тела своих, так и чужих.

Еще одним этапом тренировки является досмотр помещений. Во время зачистки военнослужащим приходится открывать ящики. Однако, внутри может находиться взведенная мина. На тренировке морякам необходимо зачистить полностью помещение и не подорваться.

Ранее саперы показали учения по очистке территорий Донбасса. Военнослужащие учатся правильно обезвреживать мины, на которые противник мог поставить другой взрывоопасный предмет, представляющий опасность для специалиста.

Смотрите программу «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. В выпуске «Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века» зрителям расскажут, как в Санкт-Петербурге готовят штурманов и гидрографов, минеров, ракетчиков и даже командиров кораблей.