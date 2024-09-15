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Мина с ловушкой: саперы показали учения по очистке территорий Донбасса

Саперы учатся правильно обезвреживать мины, на которые противник мог поставить другой взрывоопасный предмет, представляющий опасность для специалиста.
Алексей Курильченко 2024-09-15 15:23:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Саперы МЧС РФ показали программе «Военная приемка» учения по разминированию территории Донбасса. Территория учебного полигона разделена на квадраты, в каждом из которых работает специалист. предварительно создается безопасный коридор.

У каждого сапера имеется маркер - рейка с веревками - она нужна для правильного продвижения специалиста по квадрату. Отработав 20-30 сантиметров, сапер продвигает маркер - это позволяет ему не пропустить ни одного взрывоопасного предмета.

Обнаружив сигнал наличия мины, сапер достает неметаллический щуп. В земле он обнаруживает противопехотную мину ПМН. Однако специалист продолжает ощупывать окрестности, так как рядом с миной противник мог оставить ловушки.  В данном случае под миной оказалась граната.

«Могут использовать также две противопехотные мины - одна установлена штатно, вторая под углом - под сапера. Это делают для того, что сапер наткнулся щупом на датчик и произошел подрыв», рассказал командир группы разминирования сводного отряда МЧС России Николай Тисельсткий.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Саперы МЧС в зоне СВО» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Ведущий программы Алексей Егоров расскажет, как очищают минные поля с помощью роботов, какие коварные ловушки создают украинские военные против наших саперов, и как сами саперы эти ловушки обходят. А еще зрителей программы ждут уникальные кадры сложнейших операций по обезвреживанию НАТОвских ракет.

#Саперы #Донбасс #Военная приемка #мины #наш эксклюзив #обезвреживание
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