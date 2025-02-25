В Сочи нашли попавших под лавину сноубордистов

Спасатели нашли двоих сноубордистов, которые в понедельник днем попали под лавину возле горного курорта «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что фрирайдеров уже вывели в безопасное место. Их передали врачам.

Напомним, лавина сошла на южном склоне Аибги. В снежной западне оказались трое туристов. Двоим из них удалось выйти на связь и сообщить свои координаты.

Третий сноубордист пропал. Его судьба до сих пор неизвестна.