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В Сочи нашли попавших под лавину сноубордистов

Судьба еще одного туриста пока неизвестна.
Сергей Лебедев 2025-02-25 08:28:38
© Фото: mchs_official, Telegram

Спасатели нашли двоих сноубордистов, которые в понедельник днем попали под лавину возле горного курорта «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что фрирайдеров уже вывели в безопасное место. Их передали врачам.

Напомним, лавина сошла на южном склоне Аибги. В снежной западне оказались трое туристов. Двоим из них удалось выйти на связь и сообщить свои координаты.

Третий сноубордист пропал. Его судьба до сих пор неизвестна.

#Сочи #МЧС России #лавина #пропал без вести #турист #Роза Хутор
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