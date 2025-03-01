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В Красноярском крае участница конкурса погибла, подавившись блином

Местный Дом культуры проводил конкурс по скоростному поеданию блинов. По предварительной причине, женщина могла также скончаться от возможного алкогольного опьянения.
Глеб Владовский 2025-03-01 18:52:16
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Красноярском крае женщина умерла, подавившись блином во время празднования Масленицы. Об этом сообщило издание Life.

По данным агентства, трагедия произошла в селе Березовское. Местный Дом культуры проводил конкурс по скоростному поеданию блинов. Во время состязания 36-летняя участница, в стремлении победить, начала задыхаться из-за того, что не пережевывала пищу.

Прибывшие к месту трагедии медики констатировали гибель женщины. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать также алкогольное опьянение.

Это не первый случай гибели в результате удушья блином. Так, 26 февраля 2023 года во время похожего конкурса в Омской области скончалась 38-летняя местная жительница.

 

#масленица #Красноярский край #Блины #подавиться едой
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