В Красноярском крае участница конкурса погибла, подавившись блином

В Красноярском крае женщина умерла, подавившись блином во время празднования Масленицы. Об этом сообщило издание Life.

По данным агентства, трагедия произошла в селе Березовское. Местный Дом культуры проводил конкурс по скоростному поеданию блинов. Во время состязания 36-летняя участница, в стремлении победить, начала задыхаться из-за того, что не пережевывала пищу.

Прибывшие к месту трагедии медики констатировали гибель женщины. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать также алкогольное опьянение.

Это не первый случай гибели в результате удушья блином. Так, 26 февраля 2023 года во время похожего конкурса в Омской области скончалась 38-летняя местная жительница.