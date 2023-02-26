Жительница Омской области подавилась и умерла во время конкурса по поеданию блинов

Как утверждается, 38-летняя женщина скончалась до приезда скорой.

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В Омской области женщина подавилась и умерла во время конкурса по поеданию блинов, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Женщина активно участвовала в праздниках. Участвовала в конкурсе по поеданию блинов. По всей видимости, она подавилась», - приводятся слова собеседника агентства.

Как утверждается, праздничные мероприятия, в частности, конкурс по поеданию блинов, проходили в субботу, 25 февраля, в санатории «Коммунальник».

Было добавлено, что 38-летняя жительница региона скончалась до того, как приехала скорая помощь

Четыре года назад во Владимире 45-летний мужчина умер так же во время конкурса по поеданию блинов.