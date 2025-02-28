Политолог дал прогнозы о возобновлении прямого авиасообщения РФ и США

Прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться в краткосрочной перспективе. Такое предположение сделал в беседе с RT американист Малек Дудаков.

«В принципе, этому ничего не мешает, кроме отсутствия политической воли со стороны американских политиков. В целом для нормализации отношений это важный шаг», - отметил политолог.

Он также отметил, что воздушное пространство над Европой для российских авиакомпаний откроется не скоро. Несмотря на это, чтобы попасть в западное полушарие» необходимо облетать Европу.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в ходе проходивших в Стамбуле переговоров Москва предлагала Вашингтону возобновить прямое авиасообщение.