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«Из мухи слона»: фигурист Галлямов опроверг слухи о травме на турнире

Александр Галлямов заявил, что на фигурном катании умеют «делать из мухи слона».
Глеб Владовский 2025-03-01 16:53:24
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press

Фигурист Александр Галлямов опроверг информацию о получении серьезной травмы во время турнире на озере Байкал. Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Просто из мухи слона сделали. Видимо, у нас на фигурном катании это умеют делать», - заявил он, демонстрируя царапину на пальце руки.

Фигурист также призвал поклонников не переживать из-за случившегося.

Ранее появилась информация, что Галлямов получил серьезную травму во время исполнения программы на турнире, его якобы увезли в больницу. Подробные детали инцидента не приводились.

#фигурное катание #в стране и мире #травма #опровержение #Александр Галлямов
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