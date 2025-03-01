«Из мухи слона»: фигурист Галлямов опроверг слухи о травме на турнире

Фигурист Александр Галлямов опроверг информацию о получении серьезной травмы во время турнире на озере Байкал. Соответствующее видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Просто из мухи слона сделали. Видимо, у нас на фигурном катании это умеют делать», - заявил он, демонстрируя царапину на пальце руки.

Фигурист также призвал поклонников не переживать из-за случившегося.

Ранее появилась информация, что Галлямов получил серьезную травму во время исполнения программы на турнире, его якобы увезли в больницу. Подробные детали инцидента не приводились.