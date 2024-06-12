Фигурист Галлямов заявил о завершении слушаний по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил российский фигурист Александр Галлямов.

«Слушания прошли... Надеемся на справедливое решение», - написал спортсмен в своем Telegram.

По его словам, участники слушаний были собраны и настроены.

Речь идет об апелляциях, поданных на решение Международного союза конькобежцев о перераспределении медалей командного турнира на Олимпиаде-2022. В соответствии с процедурой перераспределения, первое место, которое ранее принадлежало российской команде, теперь присуждено команде США. Россия забрала себе бронзу.

Напомним, в январе текущего года CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.