Штурмовые группы танкового полка группировки войск «Центр» показали, как уничтожают позиции и технику ВСУ в населенном пункте Надеждинка Донецкой Народной Республики. Кадры освобождения поселка опубликовало Минобороны РФ.

Во время наступательных действий на Красноармейском направлении наши штурмовые подразделения, действуя в составе бронегрупп под прикрытием огня из танков, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Для поражения целей они использовали ударные беспилотники.

Воспользовавшись непогодой, бронегруппы с десантом зашли в населенный пункт. Другим штурмовикам удалось обойти противника с флангов и выбить его из укрепленных позиций.

После этого наши бойцы зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ. Штурмовики закрепились на новых позициях и установили в освобожденном поселке российский флаг.

Несколько дней назад Минобороны сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР от боевиков ВСУ. Наши военнослужащие выбили противника из Надеждинки, Новоочеретоватого и Новоселки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.