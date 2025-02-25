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Штурмовики показали уничтожение техники ВСУ в Надеждинке в ДНР

Штурмовые подразделения группировки «Центр» уничтожили с помощью БПЛА огневые точки и командные пункты ВСУ, затем зашли в поселок и выбили боевиков из укрепленных позиций.
2025-02-25 05:03:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые группы танкового полка группировки войск «Центр» показали, как уничтожают позиции и технику ВСУ в населенном пункте Надеждинка Донецкой Народной Республики. Кадры освобождения поселка опубликовало Минобороны РФ.

Во время наступательных действий на Красноармейском направлении наши штурмовые подразделения, действуя в составе бронегрупп под прикрытием огня из танков, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Для поражения целей они использовали ударные беспилотники.

Воспользовавшись непогодой, бронегруппы с десантом зашли в населенный пункт. Другим штурмовикам удалось обойти противника с флангов и выбить его из укрепленных позиций.

После этого наши бойцы зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ. Штурмовики закрепились на новых позициях и установили в освобожденном поселке российский флаг.

Несколько дней назад Минобороны сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР от боевиков ВСУ. Наши военнослужащие выбили противника из Надеждинки, Новоочеретоватого и  Новоселки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#штурм #ДНР #освобождение #Надеждинка
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