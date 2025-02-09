Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты

Временные ограничения на работу аэропорта Пулково введены в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06:55 МСК введены в петербургской аэропорту Пулково (код ИКАО: ULLI)», - говорится в сообщении.

Аналогичные меры безопасности этой ночью предпринимали в Волгограде. Там местная авиагавань была закрыта с 00:32 до 07:01 МСК.

За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один борт. К этому часу аэропорт возобновил свою работу.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены также в аэропорту Нижнего Новгорода. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и сотрудники наземных служб аэропорта делают все для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.