Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда

В аэропорту Волгограда (Гумрак) для обеспечения безопасности ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы с 00:32 по московскому времени.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и все службы аэропорта сосредоточены на обеспечении безопасности полетов, добавил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта.

Ранее работу волгоградского аэропорта приостанавливали ночью с 5 на 6 февраля.