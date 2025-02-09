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Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда

Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы из-за мер безопасности.
Владимир Рубанов 2025-02-09 02:04:07
© Фото: Telegram/airportvolgograd

В аэропорту Волгограда (Гумрак) для обеспечения безопасности ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы с 00:32 по московскому времени.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и все службы аэропорта сосредоточены на обеспечении безопасности полетов, добавил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта.

Ранее работу волгоградского аэропорта приостанавливали ночью с 5 на 6 февраля.

#Волгоград #Аэропорт #ограничения #авиасообщение #Авиарейсы #росавиация
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