Общественник заявил, что сотрудники ТЦК на Украине гребут всех подряд

Украинские военкомы уже начали загребать тысячами молодых людей, в том числе тех, кому от 18 до 25 лет. Такое заявление сделал общественный деятель Дмитрий Василец.

По его словам, сотрудники ТЦК не имеют право забирать в армию человека, если по паспорту ему 25 лет или меньше. На самом деле, это миф, а местным правоохранительным органам закрывают на это глаза.

«Когда загребают парней от 18 до 25 лет, их тысячи, если не десятки тысяч, правоохранительным органам плевать на это. ТЦК-шники себе ни в чём не отказывают, пакуют всех, кто им понравится», -приводит его слова радио Sputnik.

Кроме того, военкомы не стесняются применять силу против адвокатов и не пускают в отделение, когда речь идет о том, что человек, которого «загребли» - не доброволец.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что сотрудники ТЦК ходят по домам и патрулируют улицы, вылавливают людей и принудительно мобилизуют.