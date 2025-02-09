МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph: из банка Англии изъяли 8 тысяч золотых слитков

В Великобритании боятся последствий торговой войны Трампа.
Виктория Бокий 2025-02-09 03:31:58
© Фото: IMAGO, Michael Piepgras, Globallookpress

Банк Англии за несколько месяцев выдал более 8 тыс. золотых слитков, что составляет 2% от всех запасов Великобритании. Об этом сообщает RT со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

По данным газеты, трейдеры изъяли такое количество золотых слитков из-за опасений последствий торговой войны президента США Дональда Трампа.

Ранее в беседе со «Звездой» экономист и директор Института нового общества Виталий Колташов спрогнозировал исход торгового столкновения США и ЕС.

По оценке эксперта, Евросоюз уже проигрывает в противодействии Штатам.

#сша #ЕС #Великобритания #золото #золотые слитки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 