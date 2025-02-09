Telegraph: из банка Англии изъяли 8 тысяч золотых слитков

Банк Англии за несколько месяцев выдал более 8 тыс. золотых слитков, что составляет 2% от всех запасов Великобритании. Об этом сообщает RT со ссылкой на британскую газету The Telegraph.
По данным газеты, трейдеры изъяли такое количество золотых слитков из-за опасений последствий торговой войны президента США Дональда Трампа.
Ранее в беседе со «Звездой» экономист и директор Института нового общества Виталий Колташов спрогнозировал исход торгового столкновения США и ЕС.
По оценке эксперта, Евросоюз уже проигрывает в противодействии Штатам.
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